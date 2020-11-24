واعتبر كيري أن اتفاق باريس للمناخ الذي وقع في 2015 "ليس كافيا وحده"، داعيا من سيشاركون في مؤتمر الأمم المتحدة "كوب 26" في نوفمبر 2021 في غلاسكو إلى "التحلى معا بطموح أكبر" مستدركا: "وإلا سنخفق جميعا معا".

وجاءت تصريحات كيري خلال تقديم الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن أعضاء إدارته المقبلة، التي من المقرر أن تتولى مهامها في 20 من يناير المقبل.

وكانت الولايات المتحدة، التي تعد ثاني أكبر مصدر لانبعاثات غازات الدفيئة، قد انسحبت مطلع نوفمبر الماضي، بشكل رسمي، من اتفاقية باريس للمناخ.

ومع انتصار بايدن بالانتخابات الرئاسية، ستعود الولايات المتحدة لاتفاق باريس للمناخ مرة أخرى، وفقا لوعده في وقت سابق.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن لأول مرة عزمه سحب بلاده من الاتفاق في يونيو 2017، قائلا إن الاتفاق سيقوض الاقتصاد الأميركي.