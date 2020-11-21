وقالت وزارة الصحة إن 5532 شخصا ظهرت عليهم الأعراض، وقد تم تشخيصهم خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، أي بواقع أكثر من 400 حالة عن الحصيلة اليومية القياسية السابقة المسجلة في أبريل.

ولا تعلن الحكومة التركية علنا عن حالات الإصابة بفيروس كورونا المؤكدة التي تشمل أشخاصا لا تظهر عليهم أعراض كوفيد-19، وهي سياسة تتعرض لانتقادات بسبب إخفاء النطاق الحقيقي لتفشي المرض على المستوى الوطني.

ويبلغ العدد الإجمالي لمرضى كوفيد-19 المسجلين في البلاد الآن 440805. كما سجلت تركيا السبت 135 حالة وفاة أخرى بسبب كوفيد-19، ليرتفع عدد الوفيات منذ مارس إلى 12219.

وفي سبيل مكافحة الزيادة الكبيرة في عدد حالات الإصابة، فرضت تركيا هذا الأسبوع حظرا للتجول بشكل جزئي في العطلات الأسبوعية وخفضت عدد ساعات العمل في المطاعم والمقاهي والمراكز التجارية.

ورفعت الحكومة قيود الوقاية من الإصابة بالفيروس خلال الصيف، لكن الرئيس رجب طيب أردوغان أعلن عن قيود جديدة الأسبوع الماضي مع ارتفاع عدد مرضى كوفيد - 19.