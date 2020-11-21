وحساب "بوتوس" على تويتر، الذي يتألف من الأحرف اللاتينية الأولى لعبارة رئيس الولايات المتحدة، هو الحساب الرسمي للرئيس الأميركي، ويختلف عن الحساب الذي اعتاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب استخدامه.

يذكر أن الحساب الرسمي لرئيس الولايات المتحدة يتابعه 32.8 مليون شخص، بينما يتابع حساب دونالد ترامب الشخصي 88.9 مليون شخص.

وأكدت شركة تويتر لرويترز، السبت، أنها تجهز "لدعم نقل الحسابات المؤسسية للبيت الأبيض يوم 20 يناير 2021. كما فعلنا في الانتقال الرئاسي في 2017، وتتم العملية بالتشاور الوثيق مع الإدارة الوطنية للأرشيف والسجلات".

وستنقل تويتر أيضا حسابات مؤسسية أخرى خاصة بالبيت الأبيض يوم التنصيب، ومنها الحساب الرسمي للسيدة الأولى وحساب نائب الرئيس وحساب البيت الأبيض.

ويجهز بايدن، الذي أتم أسبوعين منذ أصبح رئيسا منتخبا، لتولي السلطة في 20 يناير المقبل، لكن ترامب رفض التسليم بالخسارة ويسعى لإبطال أو قلب النتيجة من خلال دعاوى قضائية وإعادة الفرز في عدد من الولايات، مكررا اتهاماته بحدوث تزوير واسع النطاق، لكنه لم يقدم أدلة.