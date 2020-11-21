وأوضح بوتن أن روسيا تجهز أيضا لقاحين آخرين، مضيفا أن صنع مجموعة من اللقاحات هو "هدفنا المشترك"، حسب ما أشارت وكالة رويترز.

وكانت روسيا قد سجلت في أغسطس أول لقاح لفيروس كورونا في العالم وحمل اسم "سبوتنيك"، على اسم قمر اصطناعي من الحقبة السوفيتية، ولكن قبل القيام بتجارب سريرية واسعة النطاق.

وأبلغ مطورو اللقاح منذ ذلك الحين أن نتائج الاختبار المؤقتة أظهرت أنه فعال بنسبة 92 بالمئة، أي أقل بقليل من منافسيه الدوليين اللذين طورتهما فايزر وموديرنا الأميركيتين.

والشهر الماضي أعلن بوتن تسجيل روسيا لقاحا ثانيا لفيروس كورونا باسم "ابيفاك كورونا".

وسجلت روسيا مؤخرا ارتفاعا حادا في الإصابات الجديدة، لكنها لم تصل إلى حد فرض إجراءات صارمة مثل بعض الدول الأوروبية.

وتجاوز إجمالي عدد الإصابات في روسيا حاجز مليوني إصابة، مما يضع روسيا في المرتبة الخامسة عالميا من حيث عدد الإصابات.