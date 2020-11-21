وقال مسؤول من الفريق الانتقالي لبايدن، في بيان موجز عبر تقنية الفيديو إن بايدن قد يعلن عن تشكيلة حكومته بحلول عيد الشكر، الذي يصادف الخميس المقبل.

وأشار البيان أنهم يأملون "أن تصدق إدارة الخدمات العامة على فوز بايدن حتى نحصل على المعلومات الضرورية لمباشرة عملنا، لكن ذلك لم يحدث حتى الآن".

وأكد كذلك أن الحكومة الأميركية القادمة ستكون متنوعة بحيث تمثل جميع أطياف المجتمع الأميركي، وفقا لمراسلة سكاي نيوز عربية في واشنطن.

وقال بشأن المرحلة الانتقالية: "لم نحصل على أي معلومات. كيف يمكن لفريقنا البدء في العمل من البيت الأبيض وبقية المؤسسات؟".

ووفقا للبيان، سيناقش بايدن ونائبة الرئيس كامالا هاريس، مع رئيسة مجلس النواب وزعيم الأقلية في مجلس الشيوخ السبل الضرورية للدفع بحزمة المساعدات الاقتصادية.