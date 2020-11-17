وقال بومبيو "نتفق أنا والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على أن تصرفات تركيا في الآونة الأخيرة عدوانية للغاية"، مشيرا إلى دعم تركيا لأذربيجان في صراع ناغورنو كراباخ مع أرمينيا وكذلك التحركات العسكرية في ليبيا والبحر المتوسط.

وحول إيران، قال المسؤول الأميركي إنه ما زال بومبيو: ما زال هناك عمل يجب القيام به للتأكد من أن إيران لا "تعذب" الشرق الأوسط.