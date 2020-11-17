وقرر المؤتمر الوزاري للصحة العامة أن اللقاح لن يكون إلزاميا لكنه متوافر للراغبين.

وجاء في بيان "الهدف هو تلقيح 70 في المئة من السكان على الأقل. والفئات التي تعطاها أولوية سيحددها علماء ونقاشات عامة في المجتمع".

وأضاف "سيكون اللقاح مجانيا لكل مواطن".

وبلجيكا التي تعد 11,5 مليون نسمة وحيث سجلت 540 ألف حالة كوفيد-19 وأكثر من 14 ألف وفاة، من الدول الأوروبية الأكثر تأثرا بالوباء.

وتشارك البلاد العضو في الاتحاد الأوروبي في العملية الأوروبية لشراء لقاحات كوفيد-19 كما ذكر البيان.

وأعلنت المفوضية الأوروبية الاثنين أنها وافقت على عقد جديد للحصول على لقاحات كوفيد-19، هو الخامس مع مجموعة "كيورفاك" الألمانية للأدوية وتأمل في توقيع عقد سادس "قريبا" مع موديرنا.

ولن تسلم اللقاحات إلا بعد التأكد من فعاليتها وسلامتها. ولن تبدأ عملية توزيعها إلا بعد الحصول على موافقة الوكالة الأوروبية للأدوية.

وأعلن الاتحاد الأوروبي أن توزيع أولى اللقاحات سيتم "مطلع 2021".

والسبت أعلنت الوكالة الأوروبية للأدوية أنها تنوي إعطاء الضوء الأخضر لأول لقاح "بحلول نهاية السنة" لتوزيعه "اعتبارا من يناير".