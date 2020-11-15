وأظهرت مقاطع مصورة، الأحد، دخانا كثيفا يتصاعد من المبنى، فيما عنونت وكالة "أسوشيتد برس" خبرها بأن الحريق "دمر المسجد" بالفعل.

ويقع مسجد فانيكوي، الذي بُني في القرن السابع عشر في عهد السلطان العثماني محمد الرابع، على الجانب الآسيوي من إسطنبول على طول مضيق البوسفور.

وبدا أن رجال إطفاء يحاولون منع الحريق من الوصول إلى غابة خلف المسجد، ومنازل مجاورة على طول مضيق البوسفور.

والمسجد عبارة عن هيكل خشبي له مئذنة واحدة، فيما لم يتحدد سبب الحريق على الفور، بحسب ما نقلت "أسوشيتد برس".