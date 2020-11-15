وأفادت صحيفة تركية أن ما يصل إلى 90 بالمئة من خريجي المدارس الثانوية العليا في تركيا يتطلعون إلى مغادرة البلاد لمتابعة تعليمهم في الخارج.

وأشارت صحيفة "سوزكو" أن 113 من أصل 136 خريجا من كلية روبرت في إسطنبول تقدموا للالتحاق بالجامعات في الخارج هذا العام، كما أوضحت أن 77 من أصل 165 خريجا من مدرسة إسطنبول الثانوية قدموا بالفعل طلبات لمواصلة تعليمهم خارج تركيا.

وتواجه تركيا هجرة عقول كبيرة في السنوات الأخيرة، بسبب الانكماش الاقتصادي وتراجع الحريات، خصوصا عقب محاولة الانقلاب في يوليو 2016، التي تبعتها حملة قمع كبيرة من الحكومة التي يقودها الرئيس رجب طيب أردوغان.

ودفع ضيق المعيشة والتضييق على الحريات في السنوات الأخيرة، العديد من الشباب الأتراك إلى مواصلة حياتهم في الخارج، والبحث عن فرض أفضل بعيدا عن بلادهم.

وبحسب دراسة نشرتها جامعة "عثمان غازي" التركية، فإن 59 بالمئة من السكان الشباب المتعلمين في تركيا يغادرون البلاد، بينما يريد 73 بالمئة من الشباب بشكل عام الرحيل، وفق ما ذكر موقع "أحوال" التركي الإخباري.

علاوة على ذلك، يشير المسح نفسه إلى 78 بالمئة من أولئك الذين غادروا البلاد ليست لديهم رغبة في العودة إلى تركيا مجددا، في مؤشر على الأوضاع المعيشية التي أصبحت طاردة للشباب.

وتعيش تركيا أزمة اقتصادية خانقة منذ سنوات، بسبب تراجع الليرة التركية بشكل غير مسبوق مقابل الدولار الأميركي واليورو الأوروبي، إذ تدهورت أسعار صرف العملة المحلية حوالي 40 بالمئة.