وأوضحت الوكالة في بيان أن "مقر السفارة في مدينة لاهاي بمملكة هولندا تعرض لحادث إطلاق نار جبان، وقد قام رجال أمن السفارة بإبلاغ الجهات الأمنية بالحادث فور وقوعه، وتم تطويق موقعه وإغلاق الطريق المؤدي للسفارة، وتعزيز الإجراءات الأمنية وأخذ الأدلة الجنائية".

وأضافت أنه "لم يتعرض أي من منسوبي البعثة لأي إصابات".

وأعربت السفارة عن "إدانة حكومة المملكة لهذا الاعتداء الجبان، معبرة عن الشكر للسلطات الهولندية على سرعة تجاوبها لمباشرة الحادث، متطلعة إلى كشف ملابساته ومعرفة نتائجه، وتقديم من يقف خلفه إلى العدالة".

كما حثت المواطنين السعوديين في هولندا على رفع مستوى الحيطة والحذر.