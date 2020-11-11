وأظهر مقطع فيديو، نشرته صحيفة "إندبندنت" البريطانية، جونسون وهو يجيب خلال جلسة برلمانية عن سؤال لنائبة برلمانية بشأن ترامب.

وقالت النائبة عن حزب العمال، أنجيلا إيغل، إن رفض ترامب الاعتراف بهزيمته في الانتخابات الرئاسية "أمر محرج وخطير على الديمقراطية الأميركية".

وتابعت "ما هي أفضل نصيحة يمكن أن تقدمها لصديقك المفضل".

وأجاب جونسون بالقول: "عندي علاقات جيدة مع الرئيس السابق.. وهذا الأمر مطلوب من كل رئيس وزراء بريطانيا، أن تكون له علاقات جيدة مع البيت الأبيض".

وتابع: "في المقابل، أنا متحمس للعمل مع الإدارة الجديدة بقيادة جو بايدن وكامالا هاريس".

ورغم خسارته في الانتخابات، ما يزال من الممكن الإشارة إلى ترامب بوصف "الرئيس"، إلى حين تنحيه بشكل رسمي عن السلطة.