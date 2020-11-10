وذكر الاتحاد الإنجليزي في بيان "نستطيع تأكيد استقالة غريغ كلارك من منصبه كرئيس للاتحاد".

وأضاف: "سيتولى بيتر ماكورميك المنصب مؤقتا بأثر فوري وسيبدأ مجلس إدارة الاتحاد الإنجليزي عملية تحديد وتعيين رئيس جديد في الوقت المناسب".

وكان كلارك يناقش مسائل تتعلق بالاندماج والتنوع بين ناشئي كرة القدم أمام اجتماع رقمي مع أعضاء في لجنة الثقافة والإعلام والرياضة بالبرلمان عندما أدلى بالتعليق.

وردا على سؤال عن احتمال حدوث رد فعل عنيف في وسائل الإعلام تجاه اللاعبين المثليين الذين يعلنون عن ميولهم، قال كلارك "إذا نظرتم لما يحدث مع لاعبات كرة القدم البارزات، واللاعبين الملونين الكبار، والإهانات الموجهة لهم على وسائل التواصل الاجتماعي...وسائل التواصل الاجتماعي متاحة للجميع".

وأصدر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بيانا بعد ذلك قائلا "كلارك يعتذر بشدة عن العبارات التي استخدمها في الإشارة لأعضاء في الأقليات العرقية خلال الاجتماع مع اللجنة المختارة اليوم.

وتابع "يقر بأن استخدام لفظ ‭'‬ملون‭'‬ غير مناسب واعتذر من قلبه أثناء الجلسة".