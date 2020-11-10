وقال متحدث باسم الكنيست في بيان "وافقت جلسة الكنيست على الإعلان المشترك المتعلق بإقامة علاقات دبلوماسية وسلام وصداقة بين دولة إسرائيل ومملكة البحرين".

وقال نتانياهو خلال الجلسة، إن "حلم السلام الحقيقي في الشرق الأوسط يتحول إلى واقع يومي"، وأشار إلى إمكانية توقيع اتفاقيات جديدة في الفترة المقبلة.

وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي في كلمته: "خلال أقل من شهرين وقعنا 3 اتفاقات سلام، وهي ثمرة جهود بذلناها خلال سنوات من أجل تقوية موقعنا في العالم".

وتابع: "قبل أسابيع صوتنا على اتفاقية السلام مع الإمارات واليوم نصوت على اتفاقية السلام مع البحرين، أريد أن أشكر الملك حمد على استعداده لبناء جسور السلام بين إسرائيل والبحرين".

ووقعت إسرائيل والبحرين "إعلان السلام والتعاون والعلاقات الدبلوماسية والودية البناءة" في مراسم خاصة بالبيت الأبيض في 15 سبتمبر.

والشهر الماضي، وقعت الدولتان 7 مذكرات تفاهم في إطار اتفاق تأييد السلام، شملت عددا من مجالات التعاون بين البحرين وإسرائيل، من بينها الإعفاء من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة.