وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، خلال مؤتمره الصحفي اليومي: "يهنئ الأمين العام الشعب الأميركي بممارسة الديمقراطية بدينامية خلال انتخاباتهم الأسبوع الماضي".

وأضاف أن غوتيريس "يهنئ أيضا نائبة الرئيس كامالا هاريس"، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

واعتبارا من السبت، وجه عشرات القادة والمسؤولين في منظمات، كالأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، برقيات تهنئة إلى جو بايدن.