وفور إعلان فوزه بالانتخابات، أعلن بايدن، أنه سيبدأ في التركيز على مكافحة تفشي فيروس كورونا، الذي أصاب أكثر من 10 ملايين أميركي وتسبب بوفاة أكثر من 237 ألفا.

وقال بايدن إن تركيزه الأول ينصب على السيطرة على جائحة فيروس كورونا، وسيسعى لفرض الكمامات في أنحاء البلاد، وهو تغيير يقول خبراء الصحة إنه يمكن أن ينقذ آلاف الأرواح، لكن سلطته القانونية لفرض هذا ليست واضحة.

وتعهد بشراكة جديدة بين القطاعين العام والخاص يطلق عليها اسم "مجلس فحوص الجائحة" تكون مسؤولة عن تعزيز إنتاج أدوات الفحص وإمدادات المعامل، فضلا عن تنسيق الحصول على تلك الخدمات، كما تعهد بإتاحة فحوص وعلاج ولقاحات مرض كوفيد-19 مجانا لكل الأميركيين.

وشكل بايدن لجنة مكونة من 12 عضوا لمواجهة جائحة كورونا، التي تضرب الولايات المتحدة منذ أشهر.

ويشير نشاط بايدن السريع إلى جدية خططه لمواجهة الجائحة التي أصابت الملايين في الولايات المتحدة، وجعلتها أكثر دول العالم تضررا من المرض.