وقال الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، إن الإعلان الذي صدر اليوم الاثنين عن نجاح شركة فايزر ضد فيروس كورونا أمر ممتاز.

وأضاف بايدن إنه على الرغم من إعلان فايزر عن نجاح تجارب اللقاح فإنه لن يتوفر في الولايات المتحدة قبل أشهر عدة.

وتابع الرئيس المنتخب قائلا إن "إعلان شركة فايزر بشأن لقاح كورونا يعطينا الأمل لكن أمامنا طريق طويل"، مشيرا إلى أن الأمر سيستغرق شهورا قبل أن يكون هناك تطعيم على نطاق واسع في بلاده، بحسب رويترز.

من جهته، أشاد دونالد ترامب، اليوم الإثنين، بـ"النبأ السار" المتعلق بإثبات فعالية اللقاح الذي طورته شركتا فايزر الأميركية وبيونتيك الألمانية بنسبة 90 في المئة في الوقاية من عدوى كوفيد-19.

وكتب ترامب على تويتر، بعد دقائق من إعلان الشركتين عن الأمر: "البورصة تسجل ارتفاعا كبيرا، لقاح في الطريق قريبا. فعال بنسبة 90% حسب تقارير. نبأ سار!"

وجاءت تصريحات بايدن وترامب، بعد وقت قصير على إعلان "فايزر" و"بيونتيك"، الاثنين، أن اللقاح ضد كوفيد-19 الذي تعملان على تطويره "فعّال بنسبة 90 في المئة"، بعد التحليل الأولي لنتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، وهي الأخيرة قبل تقديم طلب ترخيصه، وفقا لفرانس برس.

وقالت الشركتان في بيان مشترك إنه جرى قياس "هذه الفعالية للقاح" عبر المقارنة بين عدد المشاركين الذين أصيبوا بفيروس كورونا في المجموعة التي تلقت اللقاح وعدد المصابين في مجموعة أخرى تلقت لقاحا وهميا، بعد 7 أيام من تلقي الجرعة الثانية و28 يوما من تلقي الجرعة الأولى، حسبما نقلت "فرانس برس".

ويعمل اللقاح على تخليق أحماض نووية تحفّز الخلايا في جسم الإنسان على إنتاج بروتينات مشابهة للفيروس، ومن شأن تلك البروتينات إثارة الاستجابة المناعية لجسم الإنسان ضد فيروس كورونا.

ولدى "فايزر" اتفاق لبيع 100 مليون جرعة من لقاحها لحكومة الولايات المتحدة، وتتيح لها خيار شراء 500 مليون جرعة إضافية.

وتجري الشركة محادثات مع حكومات أخرى، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، حول صفقات مماثلة.