واكتسحت لقطات لعب ترامب للغولف وسائل الإعلام، يوم السبت، حيث قضى 4 ساعات في نادي الغولف الذي يملكه مدينة ستيرلنغ بولاية فيرجينيا.

ولليوم الثاني على التوالي، توجه الرئيس الأميركي صباح الأحد، لنادي الغولف في ستيرلنغ لممارسة رياضته المفضلة، وفقا لوسائل الإعلام الأميركية.

وقبيل إعلان هزيمته، السبت، بدأ ترامب يومه بالتغريد حول تزوير الانتخابات.

وكان حرص ترامب على لعب الغولف، أثناء وجوده في منصبه مصدرا للجدل المستمر، لا سيما أنه كان ينتقد بشكل متكرر سلفه باراك أوباما، بشأن عدد المرات التي يمارس فيها هذه الرياضة التي لا يلعبها سوى الأغنياء.

وعلى مدار الأيام القليلة الماضية، دأب ترامب على الهجوم على منظمي الانتخابات والتشكيك في نزاهتها والحديث عن "سرقتها" عبر "تويتر" بصفة أساسية، قبل أن يطلق بيانا في أعقاب إعلان فوز نائب الرئيس السابق.

وفي وقت سابق الأحد، أكد ضرورة القيام بتدقيق في أصوات الانتخابية الرئاسية، متحدثا عن وقوع تزوير واسع، فيما أعلن المرشح الديمقراطي، جو بايدن، فوزه رسميا في سباق البيت الأبيض.

وأشار ترامب، في تغريدة على موقع تويتر إلى ما اعتبرهُ "تزويرا" في ولاية بنسلفانيا التي منحت بايدن 20 صوتا في المجمع الانتخابي الذي يختار ناخبوه الكبار رئيس الولايات المتحدة