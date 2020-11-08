فقد طالعتنا تقارير عن خسارة زعيم حزب بريكست البريطاني، نايجل فاراج، لمبلغ من المال بعد أن راهن على فوز ترامب في الانتخابات الأميركية الأخيرة، والتي أعلنت نتائجها أمس السبت.

ووفقا للتقارير الصحفية البريطانية، فقد خسر نايجل فاراج 10000 جنيه إسترليني، بعد أن أعلن، أمس السبت، عن فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات على حساب منافسه ترامب.

واعتبر زعيم حزب بريكست البريطاني خسارته للرهان على ترامب مجرد "نكسة مؤقتة"، وفقا لما ذكرته صحيفة الاندبندنت البريطانية.

وكان فاراج نشر صورة له على حسابه في موقع تويتر، وهو يحمل لافتة تعرض رهانا بقيمة 10 آلاف جنيه في واشنطن العاصمة مع مبنى الكابيتول في الخلفية مع إغلاق صناديق الاقتراع في 3 نوفمبر، وأعلن أنه "متفائل تماما" بالفوز.

وفي مكالمة إذاعية بعد فوز بايدن في بنسلفانيا، أقر فاراج أن نائب الرئيس السابق كان "على الأرجح" رئيسا على الرغم من محاولات حملة ترامب لمتابعة الإجراءات القانونية.

وقال "من الناحية الواقعية من غير المرجح أن تتغير نتيجة هذه الانتخابات"، وزعم أن ترامب سيبقى زعيما للحزب الجمهوري و"سينظر إلى ذلك على أنه انتكاسة مؤقتة".

وكانت المراهنات على الانتخابات الأميركية الأخيرة حطمت الأرقام القياسية، وتجاوزت حاجز الـ500 مليون دولار، وفقا لموقع "أكشن نيتوورك".

ولم يسبق أن وصلت قيمة المراهنات على الانتخابات الأميركية لهذا الرقم الكبير من قبل.

وتصدر رجل واحد، لم يكشف عن هويته، الأنباء، يوم الأربعاء، بسبب رهانه بمبلغ 5 ملايين دولار على ترامب، وفقا لموقع "نيويورك بوست".

ووفقا للموقع، فأن المراهن البريطاني المجهول كان سيحصل على 15 مليون دولار لو فوز ترامب بالانتخابات، غير أنه على ما يبدو خسر ملايينه الخمسة.