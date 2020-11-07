وقالت شبكة "سي إن إن" إن بايدن سيعلن يوم الاثنين عن تشكيل لجنة مكونة من 12 عضوا لمواجهة جائحة كورونا، التي تضرب الولايات المتحدة منذ أشهر.

وسيقود هذه اللجنة 3 أشخاص بالتشارك، هم الجراح العام السابق فيفيك مورثي، والمفوض السابق لإدارة الغذاء والدواء دافيد كيسلر، والدكتور مارسيلا نونيز سميث من جامعة ييل.

ويشير نشاط بايدن السريع إلى جدية خططه لمواجهة الجائحة التي أصابت الملايين في الولايات المتحدة، وجعلتها أكثر دول العالم تضررا من المرض.

وقالت مصادر "سي إن إن" إنه من غير المتوقع أن يعلن بايدن ترشيحات وزراء حكومته خلال الأسابيع القليلة المقبلة، حيث قد ينتظر حتى تتضح نتائج مجلس الشيوخ.

ويفكر بايدن بأشخاص بأعينهم في معظم المناصب العليا، لكن "الإعلان عن خطط مواجهة فيروس كورونا يؤكد الأولوية التي ينوي وضعها أمام هذا التحدي"، وفق الشبكة الإخبارية.

والجمعة سجلت الولايات المتحدة أكثر من 127 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، في حصيلة يومية قياسية لليوم الثالث على التوالي، حسب بيانات جامعة "جونز هوبكنز".

وبذلك، يرتفع العدد الإجمالي للمصابين بـ"كوفيد 19" في الولايات المتحدة إلى 9.7 ملايين، والمتوفين إلى أكثر من 236 ألفا منذ بدء الجائحة.

وفاز بايدن السبت على دونالد ترامب في السباق إلى البيت الأبيض، حسبما أعلنت وسائل إعلام أميركية، في انتصار يشكل منعطفا تاريخيا لأميركا والعالم بعد 4 سنوات من ولاية رئاسية حافلة بالصراعات السياسية.