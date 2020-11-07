ونقلت شبكة "سي إن إن" عن أحد المقربين من بايدن قوله إنه "يخطط لأن يكون اليوم هو اليوم"، مشيرا إلى أنه ومن حوله "يؤمنون بالنصر ويتقدمون نحوه بثقة".

لكن المسؤول أكد أن بايدن "يتطلع إلى ما هو أبعد من مأساة فرز الأصوات في الانتخابات وانتقال السلطة"، واصفا بايدن بأنه "تقليدي".

وقال إن بايدن "يتخذ موقفًا أكثر صبرًا من العديد من الديمقراطيين المحيطين به"، وفقًا للمصدر نفسه، الذي أشار إلى أن بايدن "يعلم أن الأيام القادمة ستكون حاسمة في تحديه الصعب بشكل ملحوظ لمحاولة توحيد البلاد".

ورفض بايدن نصيحة بعض المستشارين والمؤيدين بإلقاء خطاب النصر، الذي ألقاه الليلة الماضية، وبدلاً من ذلك اختار تقديم مجموعة أخرى من الملاحظات الموجزة.

ويقول مساعدون لبايدن إن أزمة فيروس كورونا تشغل معظم وقته، وإن الجائحة تتصدر أوليات الرجل، وربما يؤجل الإعلان عن فريق إدارته من أجل إعطاء وقت أكبر لأزمة كورونا.

وقال المرشح الديمقراطي جو بايدن، الجمعة، إنه سيفوز برئاسة الولايات المتحدة مع تزايد تقدمه على الرئيس دونالد ترامب في الولايات الحاسمة، على الرغم من إحجام شبكات التلفزيون عن إعلانه الفائز مع استمرار فرز الأصوات.

وقال بايدن: "الأرقام تخبرنا ... إنها قصة واضحة ومقنعة: سنفوز بهذا السباق"، مضيفا أنه هو ونائبته كامالا هاريس التقيا بالفعل مع خبراء مع استعدادهما لدخول البيت الأبيض.