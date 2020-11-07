ويأتي خروج الرئيس بعد لحظات من شنه هجومًا جديدًا عبر تويتر على "الأصوات غير القانونية" مع استمرار فارق تقدم جو بايدن في جورجيا وبنسلفانيا في الاتساع بالانتخابات الأمريكية.

وقال ترامب في أحدث تغريدة:" لقد ربحت هذه الانتخابات بفارق كبير".

وأضاف في تغريدة أخرى: "استخدمت جورجيا وميشغان برنامج عد مشكوك بمصداقيته وهو ما يظهر الفوضى التي سادت الانتخابات".

وتابع"تم تلقي عشرات الآلاف من الأصوات بشكل غير قانوني بعد الساعة الثامنة مساء يوم الثلاثاء ، يوم الانتخابات" مما يجعل أهليتهم، كما يقول ، باطلة.

ومضى يقول إن عملية فرز الأصوات كانت مخبأة بواسطة الجرارات في ولاية بنسلفانيا التي، وفقا للرئيس "أغلقت الأبواب والنوافذ كانت مغطاة بالكرتون السميك بحيث لا يتمكن المراقبون من رؤية غرف العد". وأضاف ترامب: "حدثت أشياء سيئة في الداخل. تغيرات مكانها! "

ولا يوجد دليل لإثبات مزاعم تزوير الانتخابات، والتي بدأ تداولها صباح الأربعاء عندما بدأ تقدمه في الولايات الرئيسية ضد الديمقراطيين في التقلص.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" كشفت أن مستشاري ترامب حثوه بشكل سري على الاستعداد للهزيمة الانتخابية أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن.