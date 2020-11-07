ففي ولاية بنسلفانيا، التي يتفوق فيها المرشح الديمقراطي جو بايدن بفارق 28 ألفا و833 صوتا على منافسه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يمكن متابعة فرز الأصوات وعدها عبر بث مباشر من خلال الكاميرات من يوتيوب.

وعادة ما يسمح سكرتير الولاية بالبث المباشر لعمليات فرز وعد الأصوات من أجل ضمان نزاهة العملية الانتخابية، ولكي يمكن الجمهور التأكد بنفسه من عدم وجود أي تزوير داخل المركز.

وفي ولاية أريزونا، التي تحتدم فيها المنافسة بين بايدن وترامب، وفرت حكومة الولاية خدمة البث المباشر من داخل قاعات ومكاتب فرز الأصوات، ليس في وقت العمل فحسب، بل في ساعات إغلاقها أيضا.

وينص قانون ولاية أريزونا على ضرورة أن يوفر الموظف المسؤول عن الانتخابات التي تجري على مستوى الولاية أو المقاطعة، بثا مصورا مباشرا، لضمان مراقبة جميع أوراق الاقتراع أثناء وجود بطاقات الانتخاب في قاعات الفرز وفي مركز عد الأصوات.

كما ينص قانون الولاية على وجوب أن يشتمل الفيديو المباشر على التاريخ والوقت وأن يتم ربطه بموقع سكرتارية الولاية، على أن ينشر سكرتير الولاية روابط الفيديو ليطلع الجمهور عليها.

وحذت ولاية جورجيا حذو ولايتي بنسلفانيا وأريزونا، لكنها وإن لم توفر بثا مباشر لما يجري داخل قاعات فرز أصوات الناخبين، فإنها تنشر تسجيلا مصورا للساعات الأربع والعشرين الماضي من داخل مركز الفرز.

ويمكن متابعة آخر تسجيل نشره سكرتير ولاية جورجيا على يوتيوب قبل نحو 18 ساعة، ويظهر عمليات الفرز التي يقوم بها الموظفون داخل مركز عد الأصوات.