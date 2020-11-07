وفي خضم السباق الرئاسي الأميركي المحتدم، تمثل هذه الزيادة رابع مرة يتخطى فيها عدد الإصابات الجديدة المئة ألف في الولايات المتحدة، أكثر دول العالم تضررا بالجائحة.

وسجلت 20 ولاية زيادات قياسية أمس الجمعة، مثلما كان الحال يوم الخميس، عندما تجاوز عدد الإصابات على مستوى البلاد 120 ألفا للمرة الأولى.

وكان العدد الأكبر من الحالات في ولاية إيلينوي التي سجلت أكثر من عشرة آلاف إصابة للمرة الأولى مع تسجيل زيادات قياسية في ولايات إنديانا وكانساس ومينيسوتا وميزوري ونبراسكا ونورث داكوتا وأوهايو وويسكونسن.

وفرضت بعض المدن والولايات حظرا للتجول أو حدت من التجمعات لمكافحة انتشار الفيروس، لكن الولايات المتحدة لم تتخذ أي إجراء على المستوى الاتحادي، ووضع الكمامات ليس إلزاميا في 17 ولاية.

وارتفع عدد مرضى كوفيد-19 في المستشفيات لليوم الثاني عشر على التوالي لأكثر من 54500 مريض.

ويتزايد معدل الوفيات بالمرض لكن بوتيرة أبطأ من الإصابات، وتسجل الولايات المتحدة 880 وفاة يوميا في المتوسط، وهي زيادة بنسبة عشرة بالمئة تقريبا خلال أسبوع.