وقال ترامب في تغريدة بحسابه على موقع "تويتر"، الجمعة: "لا ينبغي لجو بايدن أن يطالب بشكل خاطئ بمنصب الرئيس. يمكنني تقديم هذا الادعاء أيضا (إعلان الفوز بالانتخابات)".

وأضاف الرئيس الأميركي أن "الإجراءات القانونية بدأت للتو!".

وتحدث ترامب أكثر من مرة عن تجاوزات و"تزوير" في العملية الانتخابية، وقدمت حملته أكثر من طلب إلى القضاء لوقف الفرز في أكثر من ولاية.

ويعتزم بايدن توجيه خطاب إلى الشعب الأميركي مساء الجمعة من معقله في ديلاوير، علما أنه أكد تفوقه في السباق الانتخابي من دون أن يجزم بفوزه، وطالب أنصاره بالصبر حتى الإعلان الرسمي.