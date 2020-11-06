وذكرت حملة بايدن في بيان تعليقا على التقارير التي تحدثت عن احتمال رفض الرئيس ترامب نتيجة الانتخابات إن لم تكن لصالحه: "يمكن للولايات المتحدة مرافقة المتجاوزين خارج البيت الأبيض".

وقال المتحدث باسم حملة بايدن أندرو بيتس في بيان: "كما قلنا في 19 يوليو، سيقرر الشعب الأميركي نتيجة هذه الانتخابات"، في وقت يتقدم بايدن على ترامب في ولايات حاسمة من بينها بنسلفانيا وجورجيا.

وأضاف بيتس أن "حكومة الولايات المتحدة قادرة تمامًا على إخراج المتجاوزين من البيت الأبيض".

وقلب المرشح الديمقراطي جو بايدن الطاولة على ترامب في ولاية بنسلفانيا الحاسمة بنحو 7 آلاف صوت، الأمر الذي يؤهل للفوز بالرئاسة إن حافظ على هذا التقدم حتى انتهاء عد الأصوات.

وهاجم الرئيس ترامب، الجمعة، مقاطعة فيلادلفيا في ولاية بنسلفانيا، التي قلب فيها المرشح الديمقراطي جو بايدن الطاولة على ترامب، إذ يسبقه حتى الآن بنحو 7 آلاف صوت.

ونقل ترامب في تغريدة على حسابه في تويتر مقولة لأحد مقدمي البرامج في قناة فوكس نيوز قال فيها إن لمقاطعة "فيلادلفيا تاريخ فاسد في نزاهة الانتخابات"، مشككا مجددا في نتيجة الانتخابات التي بدأت تأخذ منحى كبيرا لصالح منافسه بايدن.

وجاء الجزء الأكبر من بطاقات الاقتراع المتبقية في ولاية بنسلفانيا من مقاطعة فيلادلفيا والمناطق المحيطة بها، وهو الجزء الذي حقق أغلبية لبايدن حتى هذه المرحلة.

وصوت 87 بالمئة من سكان مقاطعة فيلادلفيا للمرشح الديمقراطي جوبايدن، الأمر الذي ساعده في قلب النتيجة لصالحه خلال الساعات القليلة الماضية.