وقالت بيلوسي عن بايدن ونائبته كامالا هاريس "هذا الصباح، بدا واضحا أن الثنائي بايدن-هاريس سيفوز بالبيت الأبيض".

وتابعت في مؤتمر صحفي أن "الرئيس المنتخب بايدن يتمتع بتفويض قوي ليحكم.. لكن ترامب سيحاول تدمير نزاهة هذه الانتخابات ومصداقيتها.. ترامب سيحاول أن يكون مؤذيا لهذه البلاد".

وشددت على "ضرورة التحلي بالصبر حتى يكتمل فرز كل الأصوات"، مضيفة "ما حصل عليه بايدن هو أعلى ما حصل عليه أي رئيس في تاريخ أميركا.. كانت هذه معركة حياة أو موت للديمقراطيين".

وأضافت: "علينا انتظار الأحد والاثنين والثلاثاء إلى غاية انتهاء عملية الفرز، وأن نبقى وثقين وصبورين.. نتطلع قدما للفوز بالكثير من السباقات الانتخابية الجارية حاليا".

كما انتقدت الديمقراطية بيلوسي تعامل إدارة ترامب مع أزمة فيروس كورونا، مضيفة "عوض مواجهة هذا الفيرس، يبدو أن إدارة ترامب ستستغرق آخر لحظاتها في الرئاسة لمنع الأميركيين من الحصول على الرعاية الصحية.. يجب التذكير أن مواجهة كوفيد يجب أن تكون أولوية في المرحلة المقبلة".

يشار إلى أن بايدن اقترب من امتلاك مفاتيح البيت الأبيض، بعد تقدمه في فرز الأصوات في ولايات بنسلفانيا وجورجيا ونيفادا، وبات الأقرب لحسم صراع الـ270 صوتا من المجمع الانتخابي.

ويملك بايدن حاليا 264 مقعدا في المجمع الانتخابي، ويحتاج إلى الفوز بواحدة من الولايات المتأرجحة حتى يرفع رصيده إلى 270 مقعدا ويصبح رئيسا للولايات المتحدة.