وقال ترامب في تغريدة على حسابه في تويتر إن لمقاطعة "فيلادلفيا تاريخ فاسد في نزاهة الانتخابات"، مشككا مجددا في نتيجة الانتخابات التي بدأت تأخذ منحى كبيرا لصالح منافسه بايدن.

وجاء الجزء الأكبر من بطاقات الاقتراع المتبقية في ولاية بنسلفانيا من مقاطعة فيلادلفيا والمناطق المحيطة بها، وهو الجزء الذي حقق أغلبية لبايدن حتى هذه المرحلة.

وصوت 87 بالمئة من سكان مقاطعة فيلادلفيا للمرشح الديمقراطي جوبايدن، الأمر الذي ساعده في قلب النتيجة لصالحه خلال الساعات القليلة الماضية.

واستطاع المرشح الديمقراطي جو بايدن قلب النتائج في ولاية بنسلفانيا الحاسمة، بعدما استطاع تجاوز الرئيس دونالد ترامب بعد فرز 98 في المئة من الأصوات.

وحصل بايدن على 49.5 في المئة من الأصوات، بواقع 3,295,319 صوتا بعد فرز 89 في المئة من إجمالي الأصوات في الولاية، بينما حصل ترامب على 49.4 في المئة من الأصوات بواقع 3,289,725.

وبذلك يتقدم بايدن بنحو 7 آلاف صوت في الولاية التي تمتلك 20 صوتا في المجمع الانتخابي.

وقال مسؤولون في مقاطع فيلادلفيا إن أوراق الاقتراع المتبقية التي لم يتم فرزها حتى الآن تبلغ 25 ألف ورقة، مشيرين إلى أن عدها سيستغرق وقتا أطول.