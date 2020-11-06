وقالت حملة ترامب في بيان عبر "تويتر": "إن التنبؤ المضلل بأن بايدن هو الفائز يعتمد على نتائج غير نهائية لفرز التصويت في أربع ولايات".

وتابعت: "تتجه جورجيا إلى إعادة فرز الأصوات، حيث نحن واثقون من أننا سنجد بطاقات الاقتراع التي تم فرزها بصورة غير صحيحة، وسينتصر الرئيس ترامب في نهاية المطاف".

وفي بنسلفانيا، تحدثت حملة ترامب عن وجود جملة من المخالفات، بما فيها منع متطوعي حملة المرشح الجمهوري من الوصول إلى أماكن فرز الأصوات.

وأشارت إلى أنها انتصرت في طعن تقدمت به إلى المحكمة هناك، لكن الحملة حرمت من الوقت الثمين والشفافية اللتين يحق لها الحصول عليهما بموجب قانون الولاية.

أما في نيفادا، يبدو أن هناك آلاف الأشخاص الذين أدلوا بأصواتهم عبر البريد بشكل غير صحيح، بحسب الحملة.

وعبرت الحملة عن ثقتها في أن ترامب في طريقه للفوز بولاية أريزونا، على الرغم من المزاعم الخاطئة وغير المسؤولة لـ"فوكس نيوز" و"أسوشيتد برس"، التي تحدثت عن فوز بايدن بالولاية.

ولدى بايدن 264 مقعدا في المجمع الانتخابي، لكنه لم يحصل حتى الآن على رقم 270 الذي يجعله رئيسا للولايات المتحدة، فيما يملك ترامب حاليا 214 مقعدا في المجمع.

وفوز بايدن بواحدة من هذه الولايات الأربع سيكسبه السباق ويجعله رئيسا للبلاد.