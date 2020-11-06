ونقلت الصحيفة عما قالت إنها مصادر في موسكو قولها إن بوتن (68 عاما) يخطط لترك رئاسة روسيا خلال عام 2021، مشيرة إلى أحاديث بشأن تراجع حالته الصحية.

وقال مراقبون للصحيفة إن لقطات الفيديو الأخيرة التي وثقت نشاطات بوتن أظهرت أعراض محتملة لإصابته بمرض الباركنسون.

وأضافوا أن قدمي الرئيس الروسي كانتا في حركة مستمرة وبدأ أن ألما أصابه عندما كان يهم بمسك ذراع الكرسي.

وأثار أستاذ العلوم السياسية في موسكو، البروفيسور فاليري سولوفي تكهنات حول صحة بوتن، من خلال الإشارة إلى أن بوتن قد يعاني من قد يكون لديه أعراض مرض باركنسون، الذي يصيب الجهاز العصبي.

وقال الأكاديمي إنه علم أن صديقة بوتن وابنتيه يضغطان عليه من أجل ترك السلطة بسبب حالته الصحية.

ويحكم بوتن روسيا منذ عام 1999، باستثناء الفترة بين 2008 و2012، وحينها كان رئيسا للوزراء.

وكان بوتن فاز في الانتخابات الرئاسية الروسية في مارس 2018، بنسبة بلغت أكثر من 70 بالمئة من الأصوات، ليحكم روسيا لفترة رئاسية تمتد حتى 2024.

وفي الصيف الماضي، نظمت السلطات الروسية استفتاء يمكّنه عمليا من البقاء في السلطة حتى عام 2036، وهو مؤشر يتناقض مع حديث الصحيفة البريطانية عن قرب رحيل بوتن.