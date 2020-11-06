وقال غراهام في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، فجر الجمعة:" أنا موجود هنا الليلة للوقوف بجانب الرئيس ترامب".

وتابع: "ترامب لقد وقف بجانبي وهو السبب الذي أفضى لحصولنا على الأغلبية في مجلس الشيوخ".

وأضاف أن النقود التي سيتبرع بها ستدعم الدعاوى القضائية التي رفعتها حملة ترامب في ولايات بنسلفانيا وميشيغن ونيفادا، بعد أن تحدثت عن وجود خروق في عمليات التصويت وفرز الأصوات، بما في ذلك تزوير الأصوات.

وتحدث السيناتور الجمهوري عن وجود انتهاكات في الانتخابات، وخاصة عملية الرقابة الحزبية على فرز الأصوات، حيث تم حرمان الناس (في فيلالفيا) من متابعة تلك العملية، لأنهم (الديقراطيين) لم يرغبوا في أن يرى الناس ما يفعلون".

وتابع:" أنت تتحدث عن كثير من الموتى الذين صوتوا في الانتخابات"، متحدثا عن انتهاكات أخرى في نيفادا.

وقال السيناتور الجمهوري: "نريد أن نعرف الحقيقة".

وكان غراهام قد فاز في انتخابات مجلس الشيوخ عن ولاية كارولاينا الجنوبية، التي تزامن مع انتخابات الرئاسة الأميركية، التي ينافس فيها الديمقراطي، جو بايدن، الرئيس الجمهوري، دونالد ترامب.

ووجه انتقادات حادة إلى مؤسسات استطلاعات الرأي في أميركا، خاصة بعد أن توقعت خسارته في الانتخابات البرلمانية.

وغراهام سيناتور جمهوري يحتفظ بمنصبه منذ عام 2003، ويشغل حاليا رئيس اللجنة القانونية في مجلس الشيوخ.

وكان أيضا عضوا في لجنة العلاقات الخارجية، مما أكسبه علاقات دولية واسعة.