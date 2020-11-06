وحين سئلت عن الموعد المحتمل للكشف عن النتيجة النهائية في ولاية بنسلفانيا، أوضحت المسؤولة خلال مؤتمر صحفي، أن عملية الفرز مستمرة، مضيفة أن معرفة الفائز قد تستغرق وقتا.

وشددت على أن النتيجة لن تتحدد الآن، مضيفة أن أغلب الأصوات في الولاية ستكون قد خضعت للفرز قبل نهاية يوم الجمعة.

وتأتي طمأنة سكرتيرة الولاية بشأن نزاهة عملية الفرز، بينما تبدي حملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، شكوكا في تزوير من قبل الديمقراطيين في بنسلفانيا وولايات أخرى لم يجر الحسم في أمرها بعد، مثل نيفادا وجورجيا.

وفي الوقت الحالي، يتقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن، بـ264 صوتا في المجمع الانتخابي، بينما حصل ترامب على 214.

ويحتاج المرشح الرئاسي في الولايات المتحدة إلى الحصول على 270 صوتا من بين الأصوات الـ538 للمجمع الانتخابي، حتى يحقق الفوز في الانتخابات.

وخسرت حملة ترامب الخميس حكمين قضائيين في ولايتي جورجيا وميشيغان اللتين يحتدم فيهما التنافس، بينما تعهدت برفع دعوى جديدة للطعن على ما وصفته بمخالفات في التصويت في نيفادا.

وفي دعوى جورجيا، قالت حملة ترامب إن 53 بطاقة اقتراع وصلت متأخرة اختلطت بتلك التي وصلت في الموعد المحدد.

أما في ميشيغان، سعت الحملة إلى منع إحصاء الأصوات والسماح لها بمراقبة أكبر لعملية جدولة البيانات والإحصاءات.

ورفض قضاة الولايتين الدعويين، الخميس.