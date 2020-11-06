وفي دعوى جورجيا، قالت حملة ترامب إن 53 بطاقة اقتراع وصلت متأخرة اختلطت بتلك التي وصلت في الموعد المحدد.

وفي ميشيغان، سعت الحملة إلى منع إحصاء الأصوات والسماح لها بمراقبة أكبر لعملية جدولة البيانات والإحصاءات.

ورفض قضاة الولايتين الدعويين اليوم الخميس.

وقال القاضي جيمس باس، قاضي المحكمة العليا في جورجيا، إنه "لايوجد دليل" على بطلان بطاقات الاقتراع المعنية.

وفي قضية ميشيغان، قالت القاضية سينثيا ستيفنز "لا أرى أي أساسللتوصل إلى احتمال كبير للنجاح من حيث الأسس الموضوعية".

وزعم حلفاء ترامب أنه كانت هناك مخالفات في التصويت في مقاطعة كلارك المكتظة بالسكان في نيفادا، والتي تشمل لاس فيغاس.

ولم ترد متحدثة باسم حملة ترامب على طلبات للتعليق على حكمي ميشيغان وجورجيا.

وما زال إحصاء الأصوات مستمرا في الولايات الثلاث، من بين عدد قليل من الولايات التي يمكن أن تحسم الرئاسة.

ويتقدم المنافس الديمقراطي جو بايدن بفارق ضئيل في نيفادا، بينما يتقدم ترامب بهامش بسيط في جورجيا، ومن المتوقع أن يفوز بايدن في ميشيغان.

وفي مؤتمر صحفي في لاس فيغاس اليوم الخميس، لم يقدم المدعي العام السابق لولاية نيفادا آدم لاكسالت وغيره من وكلاء حملة ترامب، بمن فيهم المسؤول السابق بالإدارة ريتشارد غرينيل، أي دليل يدعم مزاعمهم بحدوث مخالفات ولم يردوا على أسئلة الصحفيين.

وقال لاكسالت "نعتقد أن هناك ناخبين متوفين أُحصيت أصواتهم. كما أننا واثقون من إحصاء أصوات آلاف خرجوا من مقاطعة كلارك أثناء الجائحة".

وأضاف أن الحملة سترفع دعوى قضائية في محكمة اتحادية لمطالبة القاضي "بوقف إحصاء الأصوات غير الصحيحة".

وقال جو غلوريا، أحد مسؤولي الانتخابات في مقاطعة كلارك، للصحفيين إنه لا يوجد دليل على إحصاء أصوات غير صحيحة.

ووصف بوب باور، كبير المستشارين بحملة بايدن، دعاوى ترامب المختلفة بأنها إلهاء "لا جدوى له" وقال إن هذه الاستراتيجية تستهدف تقويض نزاهة العملية الانتخابية.

وقال "هذا جزء من حملة تضليل أوسع... إنها تهدف لمنح حملة ترامب الفرصة للقول بأن إحصاء الأصوات يجب أن يتوقف. لكنه لن يتوقف".