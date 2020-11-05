وقالت الحملة إنها ستقيم دعوى لمنع مسؤولين ديمقراطيين في الولاية من "إخفاء" عملية فرز الأصوات عن المراقبين الجمهوريين.

ولا تزال النتائج في بنسلفانيا والانتخابات الأميركية بشكل عام متقاربة بشدة بين ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن.

من جهة أخرى، صرّح المرشّح الديموقراطي جو بايدن الأربعاء أنّه مقتنع بالفوز في الانتخابات الرئاسيّة الأميركيّة في مواجهة خصمه ترامب، ودعا إلى فرز "كلّ الأصوات"، في حين أطلق الرئيس الأميركي معركة قضائيّة لإيقاف الفرز في ولايتي ميشيغن وبنسلفانيا.

وقال بايدن في تصريح من معقله في ويلمنغتون بولاية ديلاوير إنّ الأميركيّين "لن يتمّ إسكاتهم".

وأكّد نائب الرئيس السابق باراك أوباما أنّه "من الواضح أنّنا بصدد الفوز في ما يكفي من الولايات للحصول على 270 صوتاً" من أصوات كبار الناخبين، وهو العدد الضروري للوصول إلى البيت الأبيض. وأضاف أنّه "عند انتهاء الفرز، نعتقد أنّنا سنكون الفائزين".