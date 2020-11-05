وصوت غالبية سكان ولايتي نيوجيرزي وأريزونا بنعم، على بطاقات الاقتراع لجعل استخدام الماريوانا لأغراض ترفيهية قانونيا، في حين وافق الناخبون في ولاية ساوث داكوتا على الماريوانا للاستخدامين الطبي والترفيهي.

وسيتعين على المشرعين في نيوجيرزي الآن صياغة واعتماد تشريعات لتنفيذ السياسة الجديدة، وسيكون على قسم الخدمات الصحية في أريزونا مسؤولية اعتماد قواعد الولاية.

ووافق ناخبو ولاية ميسيسيبي على مبادرة لإنشاء برنامج الماريوانا الطبي، للمرضى الذين يعانون من ظروف صحية معينة.

وصوّت الناخبون في مونتانا لصالح مبادرتين لتقنين وتنظيم وفرض ضريبة على الماريوانا الترفيهية للبالغين من العمر 21 عاما فأكثر.

وجاءت أصوات سكان ساوث داكوتا لصالح تشريع الماريوانا للأغراض الطبية والترفيهية، لتصبح الأولى بين الولايات الأميركية التي تصوت على تشريع الاستخدام بنوعيه في يوم واحد.

وتسمح 11 ولاية أخرى، إضافة لواشنطن العاصمة، بالفعل، باستخدام الماريوانا الترفيهية.

ويجادل مؤيدو تشريع استخدام الماريوانا، بأن تطبيق الحظر يضر أكثر من النبات نفسه، إذ إنه يستنفد موارد المجتمعات، ويؤثر بشكل غير متناسب على الأميركيين الملونين.

ويحذر المعارضون من استخدام الماريوانا على نطاق واسع وإتاحة إمكانية وصول اليافعين إليه، مشيرين إلى أن ذلك يمكن أن يؤدي إلى آثار صحية غير متوقعة، أو آثار سلبية على فئة الشباب.