وقالت المرشحة الديموقراطية سارة غيديون خلال مؤتمر صحافي "تحدثت للتو مع السناتورة كولينز، هنأتها على فوزها في هذه الانتخابات".

من جهتها صرحت سوزان كولينز "أريد أن أشكر على الملأ سارة على اتصالها".

وبهذا الفوز الذي لم يكن مؤكدا في استطلاعات الرأي، عزز الجمهوريون حظوظ معسكرهم في الإبقاء على الأغلبية في مجلس الشيوخ، وهو من أكبر رهانات انتخابات الثلاثاء.