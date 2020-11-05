يقول جودة الذي يبلغ من العمر 23 عاما في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية": "لا يمكن ترك أي إنسان في قلب الخطر دون مساعدة، ما قمت به هو ما تعلمته في بلادي وما تربيت عليه داخل بيتي".

وكانت الشرطة النمساوية قد أعلنت عن وقوع إطلاق نار في 6 مواقع مختلفة في العاصمة الإثنين الماضي، أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 17 آخرين، من بينهم مُسلح في وسط فيينا، أطلقوا النار عليه وأرادوه قتيلا.

وفي اليوم ذاته كان جودة منهمكا في عمله داخل محل شهير للوجبات السريعة بوسط فيينا، قبل أن يُطلب منه الذهاب إلى جراج مجاور لنقل بعض المواد الغذائية، كما يروي لـ"سكاي نيوز عربية"، موضحا أنه فوجئ بوجود شاب مُسلح "يحمل في يديه كلاشينكوف".

واقترب الإرهابي منهما وعلى وجهه علامات الغضب، وأصبح جودة ابن مدينة "جباليا" بغزة في مرمى النيران، وفقا لحديثه، حاول الابتعاد قدر إمكانه، لكن سرعان ما ظهر شرطيان في المكان، وجرى اشتباك مع منفذ الهجوم أدى إلى سقوط شرطي على الأرض غارقا في دمائه.

ويذكر جودة: "اندفعت نحو الشرطي المصاب، لم أفكر كثيرا في تناثر الرصاص من حولي، أمسكته جيدا وسحبته بعيدا عن الإرهابي، الدماء تتدفق من قدمه، كان لابد من المساعدة لوقف النزيف".

وخلع جودة الذي يعيش في النمسا منذ 7 سنوات ردائه، وربط ملابسه حول الجرح الغائر في قدم الشرطي، كما يؤكد لموقع سكاي نيوز عربية، وأجرى له إسعافات أولية، دون أن يفكر في الفرار من المنطقة غير الآمنة.

وخلف الحاجز الذي جلس جودة خلفه رفقة الشرطي المصاب وزميله، انطلقت الطلقات النارية مرة أخرى بصورة عشوائية، ساءت الأمور، لكن ابن فلسطين تحلى بالشجاعة والإيمان بالنجاة، موضحا أن قوة أخرى من الشرطة أنقذتهم في الوقت المناسب.

ويوضح جودة لموقع "سكاي نيوز عربية" إصراره على التواجد مع الشرطي المصاب حتى وصوله إلى المستشفى للاطمئنان على حالته الصحية، ثم الإدلاء بأقواله أمام رجال الأمن عن الحادث الإرهابي.

ولم ينسَ البطل الفلسطيني الاتصال بأسرته لإخبارهم بما دار بالقرب من المطعم الذي يعمل فيه، على الجانب الثاني من الخط بدا واضحا ما فعله القلق بعائلته، يقول والده خالد جودة: "تابعنا الحادث بذهول، ومررنا بتجربة قاسية خوفا على أسامة".

وبعد انتهاء اليوم الصعب، تلقى جودة استدعاء من الشرطة النمساوية في فيينا من أجل تكريمه تقديرا لبطولته ومنحه نيشان لشجاعته، حيث أشاد به رجال الأمن في منطقة الحادث ومساندته لزميلهم المصاب كما ينوه جودة لموقع "سكاي نيوز عربية".

"التكريم شرف كبير، وأفضل دليل على أن العرب والمسلمين في النمسا لديهم أخلاق رفيعة وحُب للبلاد التي يعيشون فيها" يقولها جودة مشددا على حماسه الدائم لمساعدة أي إنسان مهما كانت جنسيته أو ديانته أو انتمائه.

وفي محاولات محمومة للوصول إلى المسؤولين عن الهجوم المتفرق في فيينا، ألقت الشرطة على 14 شخصا خلال حملات تفتيش لـ 18 منزلا، كما أعلنت عن هوية منفذ الهجوم.

وبحسب وزير الداخلية النمساوي، كارل نيهامر، فإن المُنفذ هو كارتين إس وعمره 20 عاما، أُلقي القبض عليه من قَبل بتهمة محاولة الانضمام إلى تنظيم إرهابي، واصفا إياه بأنه من المتعاطفين مع "داعش".

وخلال الساعات الماضية تناقلت وسائل الإعلام في النمسا أخبار التكريم وبطولة جودة ليتصدر عناوين الصحف الكبرى ويطل على شاشات التلفزيون، كما يُشير والده، مؤكدا أنه حصل أيضا على إشادة من السفارة الفلسطينية في فيينا ودعوة لتكريمه والاحتفاء به.

ويضيف والد "البطل": "ديننا يؤكد أن من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، وهو ما تربى عليه ابني (أسامة) وقام بتنفيذه خلال دفاعه عن الشرطي أثناء العمل الإرهابي، ليعلم الجميع أننا ندعو دائما للسلام والمحبة".