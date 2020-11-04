وفي خطاب ألقاه امام أنصاره، قال جو بايدن: "نحن على المسار الصحيح للفوز بالانتخابات.. لن أعلن نتائج الانتخابات لكني متفائل من النتيجة النهائية.. نشعر بالثقة في الفوز".

وأعرب بايدن عن أمله في الفوز بولايتي ميشيغان وبنسلفانيا، قائلا: "واثق أن الحملة فازت بأريزونا، وأشعر بالرضا تجاه ويسكونسن وميشيغان وبنسلفانيا".

من جانبه، غرد الرئيس دونالد ترامب على حسابه في تويتر، في نفس التوقيت الذي ألقاه فيه بايدن خطابه.

وقال في التغريدة إنه "متقدم بقوة في الانتخابات"، معربا عن رفضه لمحاولة الحزب الديمقراطي "سرقة الانتخابات".

وأضاف متحديا غريمه: "سألقي كلمة الليلة لإعلان الفوز". ومن المنتظر أن يلقي ترامب كلمته بعد قليل.