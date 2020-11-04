أفادت المؤشرات الأولية بفوز الرئيس الأميركي دونالد ترامب بولاية إنديانا وكنتاكي في السباق نحو البيت الأبيض على منافسه الديمقراطي جو بايدن.
وفيما يلي الولايات التي فاز فيها ترامب:
- إنديانا: ( 11 ) من أصوات المجمع الانتخابي
- كنتاكي: ( 8 ) من أصوات المجمع الانتخابي
- وست فيرجينيا: ( 5 ) من أصوات المجمع الانتخابي
- أوكلاهوما: ( 7 ) من أصوات المجمع الانتخابي
- تينيسي: ( 11 ) من أصوات المجمع الانتخابي
- ألاباما: ( 9 ) من أصوات المجمع الانتخابي
- أركانساس: ( 6 ) من أصوات المجمع الانتخابي
- ميسيسبي: ( 6 ) من أصوات المجمع الانتخابي
- وايومينج: ( 3 ) من أصوات المجمع الانتخابي
- ساوث داكوتا: ( 3 ) من أصوات المجمع الانتخابي
- نورث داكوتا: (3 ) أصوات بالمجمع الانتخابي
- ساوث كارولاينا: ( 9 ) من أصوات المجمع الانتخابي
- لويزيانا: ( 8 ) من أصوات المجمع الانتخابي
- نبراسكا:
ويحتاج أيّ مرشّح رئاسي إلى أصوات 270 ناخباً كبيراً للفوز بالرئاسة
يتبع...