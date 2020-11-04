وتغلق مراكز الاقتراع في الولايات المتّحدة أبوابها تباعاً، من الشرق إلى الغرب في عملية تستمر لغاية الساعة الأولى فجراً بالتوقيت المحلّي (السادسة صباحاً ت غ).

وأظهرت النتائج التقديرية حتى الآن فوز ترامب في ولاية إنديانا وكنتاكي، وهي الولاية التي سبق له أن فاز بها في 2016، بالإضافة إلى ولاية فرجينيا الغربية.

بينما تشير النتائج إلى فوز بايدن بولاية فيرجينيا وولاية فيرمونت، الديموقراطية تقليديّاً بحسب تقديرات أوردتها شبكتا "إن بي سي" و"فوكس".

ويحتاج أي مرشّح رئاسي إلى أصوات 270 ناخباً كبيراً للفوز بالرئاسة الأميركية.