ويبلغ عدد سكان القرية الصغيرة 12 شخصا، وتقع في غابات نيوهامشير قرب الحدود الكندية، شمال شرقي الولايات المتحدة.

وبتصويت السكان هناك، تكون "ديكسفيل نوتش" قد اتبعت تقليدا معتمدا منذ 1960، أكسبها لقب "الأولى في البلاد"، وتحذو حذوها قرية ميلسفيلد المجاورة التي تصوت كذلك خلال الليل، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

أما معظم مكاتب الاقتراع على الساحل الشرقي للولايات المتحدة، فتفح أبوابها في الساعة 6,00 أو 7,00 صباح الثلاثاء.