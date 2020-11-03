وفيما يلي 5 أسئلة أساسية، تقدم إجاباتها أهم المعلومات المتعلقة بسير العملية الانتخابية في الولايات المتحدة الأميركية:

كيف يحدد الفائز؟

المرشح الفائز في انتخابات الرئاسة الأميركية ليس من يحصل على أغلب الأصوات، بل من يحصل على الأكثرية في المجمع الانتخابي.

وتجدر الإشارة إلى أن عدد أصوات هذا المجمع الانتخابي يبلغ 538 صوتا.

ما أقل عدد للأصوات لحسم الفائز؟

يكون الفائز بالسباق إلى البيت الأبيض، هو المرشح الذي يفوز بالنصف + واحد، أي 270 صوتا أو أكثر.

كم يبلغ عدد المرشحين؟

على عكس ما يظن كثيرون، فإن السباق الرئاسي لا يقتصر على المرشحين المعروفين وهما الرئيس الحالي دونالد ترامب ومنافسه جو بايدن، بل هناك 4 مرشحين آخرين يتنافسون.

والمرشحون الآخرون هم هاوي هوكينز، وغلوريا لاريفا، وبرايان كارول، وجو يورجنسن.

هل تقتصر الانتخابات على تحديد الفائز بالرئاسة؟

لا تقتصر هذه الانتخابات فقط على تحديد هوية الرئيس الأميركي، إذ سيختار الناخبون أيضا نوابا جدد في الكونغرس، بالإضافة إلى حكام الولايات والقضاة والمسؤولين المحليين.

ويتكون الكونغرس من مجلسي النواب والشيوخ، وسيتم انتخاب أعضاء مجلس النواب، البالغ 435 عضوا، وتجدد ولايته كل عامين.

فيما سيتم انتخاب ثلث أعضاء مجلس الشيوخ، أي 35 عضوا فقط من أصل 100 عضو، يتم تجديد ولايته كل 6 أعوام.

كما تلزم الورقة الانتخابية الأميركيين، بالتصويت لانتخاب حكام ولاياتهم والقضاة والمسؤولين المحليين في مقاطعاتهم.

كم يبلغ عدد الناخبين الذين صوتوا مبكرا؟

أظهرت بيانات أن عددا قياسيا من الأميركيين، تجاوز 93 مليون ناخب، صوتوا مبكرا في الانتخابات الرئاسية.

وتوجد طريقتان للتصويت، هما الحضور الشخصي في مركز الاقتراع، سواء مبكرا أو في موعد الانتخابات، أو باستخدام بطاقة الاقتراع البريدي، التي تزايد الإقبال عليها بسبب فيروس كورونا.