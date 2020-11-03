ويصطف الأميركيون في طوابير طويلة ليس لاختيار الساكن الجديد للبيت الأبيض، وإنما لاختيار مندوبي المجمع الانتخابي الذي له اليد العليا في تحديد هوية الرئيس الجديد.

وتوصف تركيبة الانتخابات الأميركية بالعملية المعقدة، تحاول الأسئلة والإجابات التالية، وكذلك الإنفوغرافيك المرفق، تفسيرها.

كيف تتم عملية انتخاب الرئيس الأميركي؟

تتم على مرحلتين: أولاهما، انتخاب المرشح من كلا الحزبين الرئيسيين (الديمقراطي والجمهوري) عن طريق انتخابات أولية تسمى بـ"الانتخابات التمهيدية"، ويجري فيها الحزبان عادة انتخابات في كل ولاية يصوّت فيها أعضاء الحزب، وفي هذا العام، اختار الحزب الديمقراطي المرشح جو بايدن، في حين اختار الجمهوريون، دونالد ترامب.

ثم يختار المرشح عن كل حزب نائبا له، بايدن اختار كامالا هاريس، وترامب اختار مايك بنس، ويتم التصديق عليهما رسميا في مؤتمر الحزب.

أما المرحلة الثانية فهي الانتخابات العامة التي يصوت فيها المواطنون الأميركيون للمندوبين، الذين يصوتون لصالح أحد المرشحين.

ما هو النظام الانتخابي للرئيس (نظام المجمع الانتخابي)؟

انتخابات الرئاسية الأميركية انتخابات غير مباشرة، فالمواطنون يصوتون في تصويت شعبي، إلا أن مندوبي المجمع الانتخابي هم من يختارون الرئيس.

فالمرشح الذي يحصل على أكثر الأصوات في ولاية معينة يحصل على عدد أصوات جميع مندوبي المجمع الانتخابي المخصص لتلك الولاية، والمتناسبة مع عدد سكان الولاية. ما عدا ولايتي ماين ونبراسكا، حيث يُعتمد النظام النسبي التقليدي.

لمن يصوت الناخب في الاقتراع؟

يصوت الناخب، في بطاقة الاقتراع، لمندوبي المرشح لا المرشح نفسه، أي أنه يصوت للمندوبين الذين وعدوا بانتخاب المرشح الرئاسي الذي اختاره.

هل من الممكن أن يصوت الناخب لمرشحه مباشرة، من دون المندوب؟

نعم، ولكن في حالة واحدة فقط تتمثل في عدم ورود اسم المرشح على البطاقة الانتخابية، فحينها يمكن للناخب أن يكتب اسم مرشحه في خانة مخصصة لذلك، وعادة ما يسري ذلك على مرشحي الأحزاب الصغيرة.

هل مندوبو المجمع الانتخابي ملزمون بانتخاب من صوت له غالبية المقترعين في الولاية؟

مندوبو المجمع الانتخابي ليسوا مجبرين "قانونا" على الالتزام بانتخاب المرشح الذي صوت له غالبية المقترعين في الولاية، لكنهم يلتزمون بذلك في الغالب الأعم من الحالات، وهناك 24 ولاية تعاقب المندوبين "عديمي الولاء".

مم يتكون المجمع الانتخابي؟

يتكون المجمع الانتخابي حاليا من 538 مندوبا يصوتون رسميا على اختيار الرئيس ونائبه. وعدد المندوبين المخصص لكل ولاية يساوي عدد أعضاء مجلس نواب الولاية بالإضافة إلى عدد شيوخها.

وكذلك يخصص 3 مندوبين لمقاطعة كولومبيا التي تضم واشنطن العاصمة.

كيف يتم اختيار مندوبي المجمع الانتخابي؟

يسمح الدستور للنظام التشريعي في كل ولاية (أعضاء الكونغرس بغرفتيه) أن يحدد كيفية اختيار مندوبي المجمع الانتخابي.

من يفوز بالرئاسة؟

المرشح الذي يفوز بالرئاسة هو الذي يحصل على 270 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي.

وإذا لم يحصل أي من المرشحين على 270 صوتا؟

حينها يتم اختيار الرئيس وفقا للتعديل الـ12 من الدستور الأميركي في اقتراع يجرى في مجلس النواب. وفي هذا التصويت يمنح لكل ولاية صوتا واحدا.

أما مجلس الشيوخ فيختار نائب الرئيس، في اقتراع يمنح لكل عضو من أعضاء الشيوخ صوتا واحدا. وقد جرى ذلك في انتخابات عامي 1800 و1824.

وإذا لم يتم اختيار رئيس بحلول يوم تعيين الرئيس (20 يناير)؟

يقوم نائب الرئيس الجديد بأعمال الرئيس، وإذا لم يتم اختيار نائب الرئيس أيضا بحلول ذلك اليوم، يقرر الكونغرس من سيقوم بأعمال الرئيس، وفقا للتعديل الـ20 للدستور.