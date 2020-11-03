ويمكن مشاهدة رجل يرتدي زيا أبيض بالكامل وهو يطلق النار من بندقية تبدو آلية في شارع ضيق، فيما يمكن سماع أصوات أعيرة نارية متداخلة.

وظهر في صورة لاحقة وهو ملقى على الأرض بعد تبادل إطلاق النار مع الشرطة.

وقالت الشرطة النمساوية على تويتر، الاثنين، إن عدة أشخاص أصيبوا في وسط فيينا وسط تبادل لإطلاق النار، بينما ذكرت وسائل إعلام محلية أن هجوما وقععلى معبد.

وقالت الشرطة على تويتر إن أعيرة نارية أطلقت في وسط المدينة"ويوجد مصابون.. تجنبوا جميع الأماكن العامة أو المواصلات العامة".

وقال محرر بصحيفة فالتر، نقلا عن وزارة الداخلية، إن شخصا قُتل. ولم يتسن الحصول على تعليق من الوزارة.

وذكرت صحيفة كرونين تسايتونج أن هجوما وقع على معبد. وأضافت ومعها وسائل إعلام أخرى أن إطلاق نار وقع في ساحة قريبة.