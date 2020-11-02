وذكرت السلطات التركية أن 79 قتلوا، جميعهم في إزمير، في حين لقي شابان حتفهما على جزيرة ساموس اليونانية.

وأشارت إدارة الطوارئ والكوارث في تركيا (أفاد) أن السلطات وزعت أكثر من 3500 خيمة و13 ألف سرير لتوفير أماكن إيواء للمتضررين، مضيفة أن 962 شخصا أصيبوا في الزلزال.

وأوضحت الإدارة أن أكثر من 740 متضررا خرجوا من المستشفيات حتى الآن.

وزلزال الجمعة، الذي قال معهد أبحاث الزلازل ومرصد قنديلي في إسطنبول إن قوته بلغت 6.9 درجة، كان مركزه في بحر إيجه شمال شرقي جزيرة ساموس.