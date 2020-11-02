وأشارت صحيفة "الصن" البريطانية إلى أن وليام، حفيد الملكة إليزابيث والثاني في الترتيب لولاية العرش، أبقى إصابته سرا لأنه لم يرغب في إثارة قلق البلاد.

ونقلت الصحيفة عن وليام قوله لمراقب خلال لقاء "تحدث أمور مهمة ولم أرغب في إثارة قلق أحد".

وأضافت أنه خضع للعلاج على أيدي أطباء القصر واتبع الإرشادات الحكومية بعزل نفسه في منزل العائلة "أنمر هول" في نورفولك، مضيفة أنه شارك رغم ذلك في 14 لقاء عبر الهاتف والاتصال المرئي خلال أبريل الماضي.

وذكر مصدر للصحيفة أن وطأة الفيروس "كانت شديدة على وليام"، مشيرا إلى أنه عانى من صعوبة في التنفس في إحدى المراحل مما أثار ذعر من حوله.

وأكدت هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" النبأ أيضا نقلا عن مصادر في وقت متأخر الأحد، لكن قصر كينزنغتون ومكتب الأمير وليام رفضا تقديم تعقيب رسمي للهيئة.

وأعلن مقر إقامة الأمير تشارلز والد وليام في 25 مارس عن إصابة ولي عهد بريطانيا بفيروس كورونا، وعزل تشارلز نفسه في منزله باسكتلندا 7 أيام وعانى من أعراض بسيطة.