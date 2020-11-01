وقال الرئيس الأميركي في تغريدة على حسابه في تويتر، مخاطبا جماهيره في ولاية ويسكونسن: "صوّت للدفاع عن أسرتك وبلدك وطريقة الحياة الأميركية".

وتابع ترامب في تغريدته قائلا: "اخرج وصوِّت اليوم قبل انتهاء التصويت الشخصي الغيابي. تصويتك سيجعل أميركا عظيمة مرة أخرى!".

وما هي إلا ثوان قليلة حتى غرد بايدن ردا على ترامب قائلا: "من أفعاله الشنيعة ممثلة في فصل العائلات على حدودنا إلى إهماله لشعب بورتوريكو بعد إعصار ماريا، هاجم الرئيس ترامب كرامة العائلات اللاتينية مرارا وتكرارا".

وأضاف بايدن في تغريدته على حسابه في تويتر: "سينتهي هذا كله عندما أصبح رئيسا".

وكان موضوع الهجرة واحدا من المسائل الساخنة خلال الحملة الانتخابية للمرشحين للرئاسة الأميركية، سواء في المناظرتين اللتين جمعتا بين بايدن وترامب، أو خلال تجوالهما في مختلف الولايات الأميركية.

وفي يونيو 2018، وقع الرئيس الأميركي أمرا تنفيذيا يقضي بإنهاء فصل أطفال المهاجرين غير الشرعيين عن ذويهم عند الحدود المكسيكية الأميركية، بعد موجة غضب واسعة من هذا الإجراء.

وقبل توقيعه على القرار، كان ترامب قد صرح أنه لن يسمح بأن تتحول الولايات المتحدة إلى "مخيم للمهاجرين"، الأمر الذي استغله الديمقراطيون في حملاتهم الانتخابية للهجوم على ترامب.

وفي موضوع ذي صلة، رفضت المحكمة الأميركية العليا، في أبريل الماضي، محاولة من نيويورك وولايتين أخريين تعليق سياسة الرئيس دونالد ترامب بشأن الهجرة خلال جائحة فيروس كورونا.

وتحظر هذه السياسة منح إقامة قانونية دائمة لمهاجرين معينين ترى الإدارة أن المرجح أن يحتاجوا مساعدة حكومية في المستقبل.