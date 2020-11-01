وقالت وزارة الصحة الإيطالية إن ما يقرب من واحد من بين كل 7 أشخاص خضعوا للفحوص عن طريق المسحة ثبتت إصابتهم بـ"كوفيد-19" في الأيام الأخيرة.

وكان رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، صرح في وقت سابق بأن حكومته تدرس اتخاذ إجراءات أكثر صرامة فيما يتعلق بمكافحة الفيروس المستجد.

ونزل متظاهرون إلى شوارع روما، السبت، للاحتجاج على الإجراءات الأخيرة.

وسجلت إيطاليا إجمالا ما يقرب من 680 ألف حالة إصابة مؤكدة بكورونا و38618 حالة وفاة، وهي ثاني أعلى حصيلة وفيات من نوعها في أوروبا.