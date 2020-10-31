وسجّلت بريطانيا ما مجموعه 1011660 إصابة بكوفيد-19، بينما ارتفعت حصيلة الوفيات بـ326 حالة ليبلغ العدد الإجمالي إلى 46555، في حصيلة هي الأعلى في أوروبا.

وكان مسح أسبوعي أجراه مكتب الإحصاءات الوطنية في بريطانيا، قد أظهر بشكل صادم يوم الجمعة، تسجيل نحو 52 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا يوميا، بزيادة تقارب الخمسين بالمائة خلال الأسبوع الأخير.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية في بريطانيا، إن عدد الحالات "استمر في الزيادة بشكل حاد"، بمتوسط 51900 حالة جديدة يوميا، خلال الفترة الممتدة بين 17 و23 أكتوبر الجاري، مقارنة بـ 35200 حالة بين 10 إلى 16 أكتوبر.

وتستند الأرقام إلى أكثر من 600 ألف اختبار مسحة أخذت من أشخاص يعانون أو لا يعانون من أعراض، ولا تشمل المتواجدين في المستشفيات أو دور الرعاية، حسب ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.

وتم تسجيل أعلى معدلات الإصابة في مناطق في شمال إنجلترا، حيث تم فرض أقصى القيود.