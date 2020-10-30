وقال مكتب الإحصاءات الوطنية في بريطانيا، إن عدد الحالات "استمر في الزيادة بشكل حاد"، بمتوسط 51900 حالة جديدة يوميا، خلال الفترة الممتدة بين 17 و23 أكتوبر الجاري، مقارنة بـ 35200 حالة بين 10 إلى 16 أكتوبر.

وتستند الأرقام إلى أكثر من 600 ألف اختبار مسحة أخذت من أشخاص يعانون أو لا يعانون من أعراض، ولا تشمل المتواجدين في المستشفيات أو دور الرعاية، حسب ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.

وتم تسجيل أعلى معدلات الإصابة في مناطق في شمال إنجلترا، حيث تم فرض أقصى القيود.