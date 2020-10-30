وأضاف بادلا أنه بموجب القانون، يتاح لمسؤولي الانتخابات في الولاية ثلاثون يوما بعد الانتخابات لفرز البطاقات والتأكد من صحتها.

وأشار المسؤول الذي يعتبر رئيس موظفي الانتخابات في كاليفورنيا، أنه يسمح لمسؤولي انتخابات المقاطعات بفتح مغلفات الاقتراع بالبريد ومعالجتها قبل يوم الانتخابات، ولكن لا يمكن الإعلان عن النتائج أو مشاركتها مع الجمهور حتى إغلاق جميع صناديق الاقتراع في يوم الانتخابات، مضيفا أنه عادة ما تتضح الصورة الأولية للنتائج ليلة الانتخابات، لكن في حال كانت النتائج متقاربة سيتطلب الفرز والتأكد من صحة الأصوات أيامًا أكثر.

وأكد بادلا أن هذه الأيام ضرورية لفحص جميع بطاقات الاقتراع بعناية من قبل مسؤولي انتخابات المقاطعات للتأكد من أن الشخص الذي صوت مسجل وأنه لم يدل بصوته عن طريق البريد أو في مكان اقتراع آخر في يوم الانتخابات.

ويجب على مسؤولي انتخابات المقاطعات تقديم تقرير بنتائجهم النهائية للانتخابات الرئاسية إلى وزير خارجية الولاية بحلول الأول من ديسمبر وانتخابات الكونغرس والمجالس المحلية بحلول الرابع من ديسمبر، على أن يصدق عليها في الحادي عشر من ديسمبر، لتكون جاهزة في اجتماع الهيئة الانتخابية بعدها بثلاثة أيام.